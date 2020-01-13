İnönü'nün kültür turizmi ve gezi güzergâhları ile ilgili çalışma tamamandı

13.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:09

Eskişehir İnönü Belediyesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İnönü ilçesinin kültür turizmi ve gezi güzergahları ile ilgili 6 aylık çalışmasını başarı ile tamamlandı.



İnönü Belediyesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve toplamda 16 ayrı proje hazırlanarak final jüri toplantısı Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde yapıldı. İnönü Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İnönü İlçesi için gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonrası jüri sonuçları ilerideki bir tarihte ortak açıklama ile duyurulacağı belirtildi.



İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalardan dolayı Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'na, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Betül Ekimci'ye, Yüksek Mimar Ebru Ayaz'a ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA