İnönü'de Başkan ve Meclis Üyeleri Mahallelerde

21.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:16

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Kümbet mahallesi ile devam etti.

Başkan Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte Kümbet Mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle ziyareti, yeni faaliyet döneminde yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinleri ile istişarede bulunulması ile tamamlandı.

Kaynak: Bültenler