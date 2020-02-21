İnönü'de Başkan ve Meclis Üyeleri Mahallelerde
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İnönü'de Başkan ve Meclis Üyeleri Mahallelerde

Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte mahalle sakinlerini mahallelerinde dinliyor.

21.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:16
İnönü'de Başkan ve Meclis Üyeleri Mahallelerde

İnönü Belediye Başkanı , düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine mahallesi ile devam etti.

Başkan Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte Kümbet Mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle ziyareti, yeni faaliyet döneminde yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinleri ile istişarede bulunulması ile tamamlandı.

Kaynak: Bültenler
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