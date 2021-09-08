İnönü Avcılar Kulübünden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İnönü İlçesi Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Çakar, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Eskişehir İnönü İlçesi Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Çakar, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, 2021-2022 Av Sezonunun 21 Ağustos tarihi itibariyle başlamasından dolayı İnönü Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübüne İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki avcı ve çiftçilere destek amaçlı teçhizat desteğinde bulunuldu.

İnönü Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Çakar ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Terlemez, destek ve katkılarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt'ta ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı