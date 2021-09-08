İnönü Avcılar Kulübünden Başkan Bozkurt'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnönü Avcılar Kulübünden Başkan Bozkurt'a ziyaret

İnönü Avcılar Kulübünden Başkan Bozkurt'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü İlçesi Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Çakar, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Eskişehir İnönü İlçesi Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Çakar, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, 2021-2022 Av Sezonunun 21 Ağustos tarihi itibariyle başlamasından dolayı İnönü Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübüne İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki avcı ve çiftçilere destek amaçlı teçhizat desteğinde bulunuldu.

İnönü Atıcılar, Okçular ve Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Çakar ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Terlemez, destek ve katkılarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt'ta ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Derya Baykal Rasim Öztekin
Spor Marcao Cristiano Umut Meraş Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnönü Avcılar Kulübünden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 09:54:30. #1.16#

title