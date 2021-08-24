INNA TATİLCİLERİ COŞTURDU
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INNA TATİLCİLERİ COŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Starlight Resort Hotel'de konser veren ünlü Rumen şarkıcı Inna, söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Starlight Resort Hotel'de konser veren ünlü Rumen şarkıcı Inna, söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan Starlight Resort Hotel, turizm sezonunda tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin en iyi şekilde dinlenmelerini ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için aktivitelerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Türkiye'de de çok sayıda hayranı olan dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna bir konser verdi. Rus, Ukraynalı, Rumen, Kazak, Avrupalı ve yerli tatilciler, Inna'nın söylediği birbirinden hareketli parçalarlarla coşkulu anlar yaşadı.

Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Inna, son olarak seslendirdiği Ajda Pekkan'ın 'Sende yaz yaz' adlı şarkısıyla Türk tatilcilerden büyük alkış aldı.

INNA TATİLCİLERİ COŞTURDU
INNA TATİLCİLERİ COŞTURDU
INNA TATİLCİLERİ COŞTURDU
INNA TATİLCİLERİ COŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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