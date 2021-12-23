İngiltere'yi ayağa kaldıran iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti

İngiltere'ye bağlı Güney Doğu Londra'daki Plumstead kentinde meydana gelen olay, duyanların ağzını açık bıraktı. İddialara göre önceki salı akşam saat 11 sıralarında Lakedale Yolu'nda yürüyen kadın, 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, çalılıkların arasına götürdükten sonra kadına tecavüz etti.

KÖPEK GEZDİREN BİRİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Köpeğini gezdiren bir vatandaş, çalılıkların arasında bağıran kadının sesini duyarak hemen bölgeye koştu. Cesur vatandaş, kadını tecavüzcülerin elinden kurtardı. Tecavüzcüler ise kaçtı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ 13 YAŞINDA

Hem kadının hem de köpek gezdiren adamın ifadesi doğrultusunda çalışma gerçekleştiren ekipler, biri 13 yaşında olmak üzere iki kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

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