İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor! Putin'in 'Şeytanları' nedeniyle Avrupa diken üstünde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci günü yani dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'la yaptığı görüşmeden sonra Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emri verdi.

TÜM DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Putin'in nükleer silahları gündeme getirmesi dünyada paniğe neden olurken, AB ve ABD'den arka arkaya çok sert açıklamalar geldi. Soğuk Savaş'tan sonra rafa kalktığına inanılan "nükleer tehdit" Putin'in imalarından sonra yeniden gündeme geldi. Rus liderin giderek 'öngörülemeyen' bir hal alması ile, dünyanın en büyük nükleer silahlarının kullanılma tehlikesi özellikle ABD ve NATO müttefikleri için son derce tedirgin edici bir noktaya ulaştı.

DİRENİŞ, PUTİN'İ ÜRKÜTÜCÜ ÖNLEMLER ALMAYA İTEBİLİR

İngiliz basını, Putin'in Ukrayna'yı işgali sırasında karşılaştığı direnişin, onu daha umutsuz ve ürkütücü önlemler almaya itebileceğini öne sürdü. Putin işgalini ilan ettiğinde, Batı'yı, NATO'nun askeri olarak müdahale etmesi durumunda "tarihinizde hiç karşılaşmadığınız sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyardı. Peki bu söylenenler gerçek olabilir mi? Avrupa'yı nasıl bir kabus bekliyor?

ELİNDE 5 BİN 977 NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR

İngiliz basınına göre, Putin kesinlikle her senaryo için donanıma sahip... İngiliz The Sun gazetesi, Putin'in emrinde bin 600'ü konuşlandırılmaya hazır ortalama 5 bin 977 nükleer savaş başlığı bulunduğunu yazdı. Bu başlıkların karadan, denizaltılardan ve uçaklardan fırlatılabileceği belirtildi.

İNGİLTERE'YE SADECE 20 DAKİKADA ULAŞABİLİYOR

Gazete, bu başlıkların şimdiye kadar hiçbir savaşta kullanılmadığını yazdı. Rusya'nın ayrıca, güçlü uzun menzilli füzeler üzerinde savaş başlığı olarak fırlatılabilen stratejik nükleer silahlara sahip olduğu da belirtildi. Bunlar arasında İngiltere'ye sadece 20 dakikada, ABD'ye ise 30 dakikada ulaşabilecek kıtalararası balistik füzeler var. "Şeytan" gibi kasten ürkütücü isimler verilen bu stratejik silahlar, tüm şehirleri yok etmek için tasarlandı. Ancak bu tür silahların kullanılması Putin için büyük bir risk anlamına gelebilir. ABD'nin, İngiltere'nin ve Fransa'nın toplamda 5 bin 428 savaş başlığını elinde bulundurduğu biliniyor.NATO güçlerinin de eşit derecede ölümcül bir stoğa sahip olduğu düşünülüyor.