İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
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İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin bilançosu açıklandı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 393 oldu. İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi.

İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
22.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:19

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İngiltere ve Fransa'da son 24 saatin bilançocu açıklandı. Buna göre, İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 393 olurken, İtalya'da ise Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 254 BİNİ AŞTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 393 oldu. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 351 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 36 bin 393'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 287 artarak 254 bin 195 oldu.

Son bir günde 140 bin 497 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 3 milyon 231 bin 921'e yükseldi. İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

HÜKÜMET KOVİD-19 POLİTİKASINDA GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

İTALYA'DA GÜNLÜK ÖLÜM SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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