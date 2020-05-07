İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İngiltere ve İtalya'da, son rakamlar açıklandı. Buna göre, İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 539 artarak 30 bin 615'e, İtalya'da ise 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi.