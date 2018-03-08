İngiltere: Rus Ajan ve Kızına Saldırı Gizemini Koruyor
Rus ajan ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal maddeye maruz kaldığı açıklanırken, konunun uzmanlarından Eski Birleşmiş Milletler silah denetçisi Jerry Smith, maddenin ikilinin vücuduna girmemiş, sadece elbiselerinde olabileceğini düşünüyor.
Rus ajan ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal maddeye maruz kaldığı açıklanırken, konunun uzmanlarından Eski Birleşmiş Milletler silah denetçisi Jerry Smith, maddenin ikilinin vücuduna girmemiş, sadece elbiselerinde olabileceğini düşünüyor.
Kaynak: Euronews.com