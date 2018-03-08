İngiltere: Rus Ajan ve Kızına Saldırı Gizemini Koruyor
AFRİN HAREKATI'NDA 48. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

İngiltere: Rus Ajan ve Kızına Saldırı Gizemini Koruyor

Rus ajan ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal maddeye maruz kaldığı açıklanırken, konunun uzmanlarından Eski Birleşmiş Milletler silah denetçisi Jerry Smith, maddenin ikilinin vücuduna girmemiş, sadece elbiselerinde olabileceğini düşünüyor.

Rus ajan ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal maddeye maruz kaldığı açıklanırken, konunun uzmanlarından Eski Birleşmiş Milletler silah denetçisi Jerry Smith, maddenin ikilinin vücuduna girmemiş, sadece elbiselerinde olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et