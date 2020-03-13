İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
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İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir

İngiltere'nin en kıdemli doktorlarından biri olan İngiltere Sağlık Direktörü Yardımcısı Jenny Harries, insanların ağız maskesi takarak koronavirüse yakalanma konusunda kendilerini daha çok tehlikeye atabileceği uyarısını yaptı.

13.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:35
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren ağız maskesi satışları hızla artarken, virüs henüz Birleşik Krallık'a (BK) gelmeden Boots ve Amazon gibi satıcılarda maskeler tükenmişti.

Ağız maskesinin ne derece etkili olduğu sorulan Dr. Harries, BBC News'e yaptığı açıklamada, "Gerçekleşme eğilimi olan şey insanların tek maskeye sahip olması. Maskeyi her zaman takmıyorlar. Eve gelince çıkarıp temizlemedikleri yüzeylere bırakıyorlar. Ya da ellerini yıkamadan dışarı çıktıklarında bir yerde bir fincan kahve içecekleri zaman maskeyi yarı çıkarıp üzerine bir şeyler bulaştırıyorlar. Aslında virüsü maskenin içine hapsedip onu soluyor olabilirsiniz" dedi.

"MASKE İLE İNSANLAR KENDİLERİNİ HADA ÇOK TEHLİKEYE ATIYOR"

Dr. Harries, insanların ağız maskesi takarak kendilerini daha çok tehlikeye atıp atmadığı sorusunaysa, "Bu davranışsal sorunlar sebebiyle insanlar aksine kendilerini daha çok tehlikeye atabilir" dedi. Direktör Yardımcısı öte yandan, sağlık uzmanlarınca ağız maskesi takması önerilen kişilerin buna riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

"MASKENİN FAYDALI OLDUĞUNA DAİR ÇOK AZ KANIT VAR"

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'de maske taleplerinin ocakta günlük 200 milyonu aşması, imalatçıların üretimi artırmak için izinleri iptal etmesine ve maaşları artırmasına neden olmuştu. Fakat The Independent'a konuşan İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar ve zoonoz hastalıklardan (insanlar ve hayvanlar arasında yayılan hastalıklara verilen isim) sorumlu biriminin başında bulunan Jake Dunning, ağız maskesi kullanımının "geniş ölçekli faydası bulunduğuna dair çok az kanıt" bulunduğunu ifade etti.

Dunning, "Ağız maskelerinin etkili olması için maskeler doğru şekilde takılmalı, sıklıkla değiştirilmeli, uygun şekilde çıkarılmalı, güvenli şekilde atılmalı ve evrensel olarak uygun temizlik davranışlarıyla birlikte kullanılmalı" dedi.

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İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir

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İngiltere'nin Sağlık Direktörü Yardımcısı Jenny Harries: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir

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