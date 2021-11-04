İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Merck firmasının geliştirdiği ve erken kullanımında ağır hastalık ve ölüm riskini yarı yarıya azalttığı belirtilen molnupiravir isimli koronavirüs hapına onay verdi. Böylelikle İngiltere koronaya karşı geliştirilen hapın acil kullanımına onay veren ilk ülke oldu. Kurum, ilacın semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılmasını tavsiye etti.
İngiltere, ABD merkezli ilaç devi Merck'ün koronavirüs için geliştirdiği hapın acil kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, molnupiravir adlı ilacın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra en kısa zamanda ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.
İngiltere, geçtiğimiz ay 480 bin doz satın almak üzere Merck ile ön anlaşma imzalamıştı. İlacın İngiltere'de Lagevrio adıyla kullanılacağı belirtiliyor. Tedavinin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Merck'in geliştirdiği hapın, pandeminin seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Şirketten ekim başında yapılan açıklamada, ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yarıya düşürdüğü belirtilmişti. Denemelerde, koronavirüs semptomları ortaya çıktıktan sonraki beş gün içinde ilacı alan deneklerin, plasebo alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yüzde 50 azaldığı açıklanmıştı.
Merck, ABD'de de acil kullanım onayı için 11 Ekim'de başvuruda bulunmuştu. ABD'deki kararın bu ayın sonlarına doğru çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da, ilacın acil kullanım onayı sürecini 25 Ekim'de başlatmıştı.
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021