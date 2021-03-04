İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı oldu

04.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:19
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in kalp ameliyatı olduğu açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in kalp ameliyatı olduğu açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 16 gündür tedavi gören eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in kalp ameliyatı olduğu açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in kalp ameliyatı olduğu, ameliyatın başarılı geçtiği ifade edildi. Açıklamada, "Edinburgh Dükü (Prens Philip), St. Bartholomew Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle başarılı geçen bir ameliyat geçirdi. Majesteleri, tedavinin devamı için hastanede kalacaktır" ifadelerine yer verildi. Prens Philip'in,16 Şubat'ta kendisini iyi hissetmediği için önlem olarak Londra'daki King Edward VII's hastanesine kaldırıldığı açıklanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Caner Erkin Halis Özkahya Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:20:46. #1.14#
title