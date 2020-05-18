İngiltere koronavirüs belirtilerine tat-koku kaybını da ekledi
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İngiltere koronavirüs belirtilerine tat-koku kaybını da ekledi

İngiliz hükümeti, koku ya da tat duyusu kaybının koronavirüs (Covid-19) semptomu olduğunu resmi olarak duyurdu.

İngiltere koronavirüs belirtilerine tat-koku kaybını da ekledi
18.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:40

İngiliz hükümeti, koku ya da tat duyusu kaybının koronavirüs (Covid-19) semptomu olduğunu resmi olarak duyurdu.

İngiltere hükümeti koku ya da tat duyusu kaybı olan anozminin koronavirüs semptomu olduğunu resmi olarak duyurdu. Söz konusu bu semptomu yaşayan kişilerin kendilerini izole etmesi gerektiğini belirtti. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), sitesinde yüksek ateş ve sürekli öksürük olarak belirtilen semptomlara üçüncü olarak tat ve koku duyusu kaybını da ekleyecek.  Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hastalarında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra boğaz ağrısı, ishal, konjonktivit (kırmızı göz), baş ağrısı, tat ve koku kaybı, ciltte döküntü ve el veya ayak parmaklarında renk değişimi de görülebileceğini bildiriyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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