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İngiltere'deki akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları devam ediyor

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere'deki akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları devam ediyor

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü.

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü.

Hafta sonu görülen panik alışverişinin ardından akaryakıt istasyonlarındaki durumun pazartesi normale döneceğine ilişkin beklentiler boş çıktı.

Sürücüler sabahın erken saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarında sıraya girdi. Bazı sürücülerin sadece araçlarının depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da doldurduğu görüldü.

Bazı istasyonlarda yerel saatle 10.00 gibi akaryakıt kalmazken, Sky News bazı bölgelerde pompaların neredeyse yüzde 90'ının boşaldığını duyurdu.

Benzin sıkıntısı nedeniyle, taksi şoförleri ve küçük nakliye firmaları zorluk yaşamaya başladı. Ayrıca sağlık çalışanlarına yakıt alımında öncelikli verilmesi çağrıları da yapıldı.

Hükümet halkı suçladı

Çevre Bakanı George Eustice, benzin istasyonlarına yakıt sağlamak için askerlerden yararlanma planlarının olmadığını ancak ordunun acil durum biriminin her zaman beklemede olduğunu söyledi.

Benzin alımını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başındaki panik alışverişine benzeten Eustice, "insanların buna alıştığı ve tekrar normal hayata döndüğü bir nokta olacağını" savundu.

Eustice, "İnsanlar bunu ne kadar erken yaparsa o kadar iyi. İstasyonlarda benzin olmamasının tek nedeni, insanların ihtiyaçları olmayan benzini satın almasıdır." dedi.

Araçlar yollarda kaldı

Öte yandan AA muhabirine konuşan sürücü Aida Barbadosi, benzin istasyonu yakınında yolda kaldığını söyledi. Bidonla istasyondan benzin alarak aracına dolduran sürücü, sorundan halkın değil hükümetin sorumlu olduğunu savunarak, "Hükümet tedarikte başarısız oldu. Hükümet panik alışverişi olduğunu söylüyor. Ama araçların kapasitesi belli. Dolduktan sonra daha fazla alamaz. İnsanlar alıp ne yapsınlar?" dedi. Barbadosi, kendisi gibi yolda kalan başka sürücüler olduğuna da dikkati çekti.

"Ülke Nijerya'ya döndü"

Başka bir sürücü ise benzin bulabildikleri için sevindiklerini kaydederek, "Ülke Nijerya'ya döndü. Bu, ülke için çok kötü. Her şey değişmeli." diye konuştu.

Bir kadın sürücü de, sabah 07.00'de sıraya girip 10.30'da benzin alabildiğini söyledi.

Kriz, geçen hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedariğin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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