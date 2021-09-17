İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak - Haberler
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İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetnamesinin, monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli kalmasına karar verdi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetnamesinin, monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli kalmasına karar verdi.

Yargıç Andrew McFarlane, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının kayda alınmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine karar verdiğini duyurdu.

McFarlane, ayrıca Prens'in mirasının değerinin ne kadar olduğuna, vasiyetname tasdikinde yer verilmemesine de hükmetti.

Vasiyetnamenin tasdik edilmesi için en az 90 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sürenin "orantılı ve yeterli" olduğunu kaydeden yargıç McFarlane, "Kraliçe'nin ve ailesinin yakın üyelerinin haysiyetini korumak için sınırlı sayıda kişiyi barındıran bu grubunun hayatlarının gerçekten özel alanlarına sağlanan korumanın artırılmasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

McFarlane, ilgili duruşmaya, "kamu yararının, başsavcı tarafından gözetildiği" gerekçesiyle, medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmasının, yasal bir dayanağının bulunmadığını da kaydetti.

Vasiyeti gizlenen ilk kraliyet üyesi, Kral 5. George'un eşi Kraliçe Mary'nin kardeşi Prensi Francis olmuştu.

Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in ölümlerinin ardından vasiyetler mühürlenmişti.

Prens Philip, haziran ayında 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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Haber: İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak - Haberler
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