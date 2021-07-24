İngiltere'de örümcek adam kostümlü şahıs süpermarkettekilere saldırdı
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İngiltere'de örümcek adam kostümlü şahıs süpermarkettekilere saldırdı

İngiltere'de örümcek adam kostümlü şahıs süpermarkettekilere saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'de örümcek adam kostümü giyen bir şahıs süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırırken, olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de örümcek adam kostümü giyen bir şahıs süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırırken, olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir süpermarket ilginç bir olaya sahne oldu. Örümcek adam kostümü giyen bir şahıs, geçtiğimiz perşembe günü yerel saatle 22.40 sıralarında süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Londra Metropolitan Polisi, saldırıda bir kadının hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydederek, yaşları 17 ila 37 arasında olan 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Örümcek adam kostümlü şahsın saldırı anı etraftaki kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, örümcek adam kostümlü kişinin bir kadına tekme ve yumruk atarak saldırdığı ve süpermarketin depo alanında market çalışanları ile şüpheliler arasında arbede yaşandığı görüldü. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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