İngiltere'de mahkeme, erkek olan trans bireyin ailevi statüsünün "annelik" olduğuna hükmetti

İngiltere'de mahkeme, erkek olan trans bireyin ailevi statüsünün "annelik" olduğuna hükmetti

İngiltere Yüksek Mahkemesi, kadın olarak dünyaya gelen ve daha sonra erkek olan transseksüel bir bireyin, sahip olduğu çocuğun "annesi" olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

25.09.2019 18:30
İngiltere'de mahkeme, erkek olan trans bireyin ailevi statüsünün

İngiltere Yüksek Mahkemesi, kadın olarak dünyaya gelen ve daha sonra erkek olan transseksüel bir bireyin, sahip olduğu çocuğun "annesi" olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.


İngiltere'de Yüksek Mahkeme çarşamba günü, çocuk sahibi olan trans bireylerin yasal statüsünü etkileyecek bir karara imza attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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