İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

İngiltere'de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi. Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi. 8 Aralık'ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere'de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı