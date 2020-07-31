İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak Yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de Başbakan Johnson, vaka sayılarındaki artışın ardından Kuzey İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına geri dönüleceğini açıkladı. 8 Ağustos'tan itibaren maske takmak da zorunlu olacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Kuzey İngiltere'de kısıtlamalara geri dönüleceğini ve 8 Ağustos'tan itibaren maske kullanımının zorunlu hale geleceğini açıkladı.

"ÜZGÜNÜM ANCAK RİSK ALAMAYIZ"

İngiltere'deki kısıtlamaların 2 hafta erteleneceğini açıklayan Johnson, "1 Ağustos'ta İngiltere'de kapalı kalan riskli ortamları yeniden açmayı umuyorduk. Bugün bu değişiklikleri en az iki haftalığına ertelediğimizi üzülerek açıklıyorum. Attığımız adımların birçok insan için gerçek bir darbe olacağını biliyorum. Bunun için gerçekten çok üzgünüm ama riski alamayız" dedi.

SAĞLIK BAKANI İKİNCİ DALGADAN ENDİŞELİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde ikinci dalga için endişeli olduğunu söylemişti.

"İngiltere'yi güvende tutmak için gerekirse yeniden karantina uygulamasını yapmaktan tereddüt etmeyiz" diyen Hancock,"Avrupa'da ikinci dalganın başlığını görebiliyorsunuzdur. Bu kıyılara ulaşmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Salgının başlangıcında hükümetin sürecin 20 binin altında ölümle atlatılmasının başarı olacağını ilan ettiği ülkede, resmi verilere göre toplam ölü sayısı 45 bin 999'a dayandı.