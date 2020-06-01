İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor'da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez atın üzerinde görüntülendi.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunmak isteyen 94 yaşındaki, Kraliçe Elizabeth, 72 günün ardından kendisini karantinaya aldığı Krallık Kalesi Windsor'dan çıktı. Elizabeth, ilk kez renkli bir başörtüyle at üzerinde görüntülendi.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi'nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi. 98 yaşındaki Edinburgh Dükü olan kocası Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren kraliçenin son resmi, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.

Kaynak: DHA