İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı
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İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

23.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:09

İngiltere'de bir kişi, takip ettiği hamile kadının kafasına yastık kılıfı geçirdikten sonra defalarca kez yumrukladı. Saldırıya uğrayan hamile kadın olay yerinden kaçarak kurtulurken, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kimliği belirsiz bir kişi, hamile kadını acımasızca darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKASINDAN SESSİZCE YAKLAŞIP SALDIRDI

Görüntüde, saldırganın 27 haftalık hamile kadını takip ederek, arkasından sessizce yaklaştığı ve kafasına yastık kılıfı geçirdiği görülürken, saldırgan daha sonra kadını defalarca kez yumruklayarak darp etti. Kadın, saldırgandan kaçarak kurtulurken, saldırgan da ters yöne doğru kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

KARNINDAKİ BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganın ise polis tarafından arandığı aktarıldı. Polis, saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HAYDAR: Çocuk kimdense veya rakip kadinlar
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DEVRİMCİ DERVİŞ: Bizim polisler olsaydı şimdiye adamı bulmuştu.
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500
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