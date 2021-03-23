İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

İngiltere'de bir kişi, takip ettiği hamile kadının kafasına yastık kılıfı geçirdikten sonra defalarca kez yumrukladı. Saldırıya uğrayan hamile kadın olay yerinden kaçarak kurtulurken, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kimliği belirsiz bir kişi, hamile kadını acımasızca darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKASINDAN SESSİZCE YAKLAŞIP SALDIRDI

Görüntüde, saldırganın 27 haftalık hamile kadını takip ederek, arkasından sessizce yaklaştığı ve kafasına yastık kılıfı geçirdiği görülürken, saldırgan daha sonra kadını defalarca kez yumruklayarak darp etti. Kadın, saldırgandan kaçarak kurtulurken, saldırgan da ters yöne doğru kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

KARNINDAKİ BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganın ise polis tarafından arandığı aktarıldı. Polis, saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı