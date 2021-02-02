İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs bir kez daha mutasyona uğradı
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İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs bir kez daha mutasyona uğradı

02.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:54

İngiltere'deki bilim insanları, koronavirüsün ilk olarak İngiltere'de görülen daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan tipinin "endişe verici" bir şekilde yeniden mutasyona uğradığı açıkladı. Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantında görülen yeni değişik korku yarattı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan tipinin bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu.

AŞILARLA İLGİLİ ENDİŞE VEREN AÇIKLAMA

"E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Dolaysıyla yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.

Leicester Üniversitesinden Dr. Julian Tang, BBC'ye yaptığı açıklamada, mutasyonu "beklenmedik olmasa da endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.

HALKA KARANTİNAYA UYUN ÇAĞRISI

Virüsün daha fazla mutasyona uğramasını önlemek için halkın karantina kurallarına uymasının ve vakaları azaltmasının önemine dikkati çeken Tang, "Aksi takdirde virüs, yayılmaya devam etmekle kalmaz aynı zamanda gelişebilir." dedi.

"VİRÜSÜN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇMASINA YARDIM EDİYOR"

Bazı araştırmalar, E484K'nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor.

Fakat Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor.

Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen'in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

"AŞILAR YENİDEN TASARLANABİLİR"

Uzmanlar, en kötü olasılıkla gerekmesi halinde aşıların birkaç hafta ya da ay içinde yeniden tasarlanabileceği ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini söylüyor.

Uzmanları sevindiren bir nokta ise varyantların birbirinden ayrışmak yerine benzer şekilde mutasyon geçirmeleri.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta, "Bu, bize (virüslerin) tercih ettikleri bazı yollar olduğunu gösteriyor. Bu yolları aşıyla kapamak için çalışabiliriz" dedi.

İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs bir kez daha mutasyona uğradı
İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs bir kez daha mutasyona uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
?: E484K ne lan?
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FURKAN: ALLAH BELANIZI VERSİN DİZİNİ KIRINDA AZ OTURUN EVİNİZ DE
Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
KORON ALİ: artık grip virüsü gibi her sene kendini güncelleyerek yayılmaya devam edecek, bitmeyecek bu corona, icat amaçları da zaten buydu
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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500
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