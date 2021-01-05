İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
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İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

05.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:43

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kalp atış hızındaki artışın yeni tip koronavirüsün belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

Express gazetesinin COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırdığı haberine göre, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi.

Araştırmanın sonuçları, Kovid-19'un düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi. Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yeni koronavirüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ağır vakalarda enfeksiyon zatürreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Haber Yorumları (4)
ARTIK KABAK TADI VERİYOR: artık kabak tadı veriyor
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AKÇAABATLISELÇUK: adamlar İSTEMÖEDEN İYİ VİRÜS yapmışlar KİMYASAL SİLAH YAPANLAR TÜM ÜLKE milletlerine hesap verdirmelidir
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TEMEL: . . bu kaçıncı ezber bozma acaba? Ne lüzumu var kafa bozmaya?
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