İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Sağlık, Dünya

İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı

İngiltere'de tıbbi malzeme eksikliği ve gerekli ekipman olmadığı için çöp poşeti giyerek hastalara müdahale eden üç hemşire, koronavirüse yakalandı. Hastane yönetimi yaptığı açıklamada "Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi" dedi.

09.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:03

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Avrupa ve ABD'de hızla can almaya devam ediyor. 1.5 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle mücadelede dünya genelinde izolasyon çağrıları yapılırken, tıbbi malzeme eksikliği sağlık çalışanlarının canını yakıyor.Bunun son örneği salgının etkisini giderek artırdığı İngiltere'de yaşandı. Başkent Londra'nın kuzeyindeki Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi'nde bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.Ülkedeki ilk ciddi vakanın kayıtlara geçtiği yer olarak bilinen hastanede, yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı için hemşireler çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

"TÜM DÜNYADA OLUYOR"

Daily Telegraph'ın haberine göre, fotoğrafları sosyal medyada da yer alan hemşirelerin üçünde de koronavirüs tespit edildi. Göz göre göre hastalığa sürüklenen hemşirelerle ilgili eleştiriler artınca, hastane yönetimi açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada, "Çalışanlarımızda Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi. Dünya genelinde diğer sağlık çalışanlarının da başına geliyor. Hastalığa yakalanan çalışanlarımızla yakından ilgileniyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.

İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı

Haberin Videosu:

Avrupa ülkesi İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (3)
GURBETCİ: Eee hafife alirsaniz olacagi bu. Butun avrupa kapanirken, amerika ve ingiltere ciddiye almadi. Birden vuruncada gec kaldilar. Giydiklerini 1 gun calistiktan sonra cope attiklari icin, yetersiz kaldi tabi malzeme. Onceden ciddiye alip hemen üretime gecselerdi bir kac gunluk bu olay yasanmayacakti.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ARTVİNLİ: Dünya devletleri son yıllarda çok acaip bir şekilde patlamaya hazır vaziyete gelmişti her tarafta iç savaşlar birbirlerine sataşmalar her an her şey olabilirdi. Yüce rabbimiz tüm devletlere siz çok azdınız sizi dinlendirmenin zamanı gelmiştir diye düşünüp tüm devletlerin elini kolunu bağladı 3 aydır hiç bir devlet savaşmaktan bahsetmiyor hepsi kendi derdine düştü
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
CNV: dünyanın dikkatli olması lazım nasıl oluyor abd ve ab ülkelerinde maske ve koruyucu ekipman olmuyor anlamış değilim hala bu işde bir iş var ama dur bakalım inşallah da ellerinde patlar bi oyun var kuş gribi domuz gribi derken şimdi asıl proje bumu
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Karantinaya uymayanlara ceza kesen başkan partide bastığı eşine acımadı Haber
Karantinaya uymayanlara ceza kesen başkan partide bastığı eşine acımadı
Dünya hapis hayatı yaşarken, virüsün kaynağında hayat normale döndü Haber
Dünya hapis hayatı yaşarken, virüsün kaynağında hayat normale döndü
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haber
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor Haber
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti Haber
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi Haber
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İspanya
Şu an buradasınız: İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:01:16. #1.14#
title