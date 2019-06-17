İngiltere'de başbakan adayları TV'de tartıştı: Favori aday Johnson katılmadı

İngiltere'de, Theresa May'in bıraktığı başbakanlık koltuğuna aday olanlardan 5 bakan ve milletvekili televizyon programında kozlarını paylaştı. Muhafazakar Parti üyeleri arasında yapılan oylamayla belirlenecek başbakanlık görevi için favori gösterilen eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson katılmadı.

Bakan ve vekiller Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Dominic Raab ve Rory Stewart'ın katıldığı tartışma programının ana gündem maddesi, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması yani Brexit oldu. Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşmanın parlamentodan geçmemesi nedeniyle Brexit tarihi 29 Mart'tan 31 Ekim'e ertelenmişti. Euronews.com'da Görüntüle