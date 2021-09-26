İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor! Uzun kuyruklarda benzin için kavgalar başladı - Haberler
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İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor! Uzun kuyruklarda benzin için kavgalar başladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İngiltere'de Brexit sonrası ortaya çıkan nakliye sıkıntısı sebebiyle gıda ve akarkayıt kıtlığı baş gösterirken benzin istasyonları önünde oluşan kuyruklar olayın vahametini gözler önüne seriyor. Benzin alımı ya da sıra anlaşmazlığı nedeniyle başladığı tahmin edilen bir kavgaya ait görüntüler sosyal medyada gündem yaratırken, videoda iki ailenin büyüklerinin kavgaya tutuştuğu ve genç aile üyelerinin de birbirine saldırdıkları görülüyor.

Nakliye sıkıntısı nedeniyle gıda ve akaryakıt kıtlığının başladığı İngiltere'de kuyruklarda bekleyen İngilizlerin sabrı taştı, bazıları benzin alabilmek için birbirine girdi.

İSTASYONLARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de başlayan nakliyeci eksikliği yüzünden, başta akaryakıt olmak üzere birçok sektör olumsuz yönde etkilendi. Ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, mağduriyet yaşamak istemeyen İngilizler, istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BENZİN SIRASINDA KAVGA

İngiltere'deki yakıt krizinin ortasında hayal kırıklığı yaşayan bazı müşteriler, bir benzin istasyonunun önünde birbirine girdi. Benzin alımı ya da sıra anlaşmazlığı nedeniyle başladığı tahmin edilen kavgada iki ailenin büyükleri kavgaya tutuşurken, genç aile üyeleri de birbirine saldırdı.

İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor! Uzun kuyruklarda benzin için kavgalar başladı
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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