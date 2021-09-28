İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü.
İngiltere'de enerji şirketi Bp ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü.