İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu - Haberler
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İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü.

İngiltere'de enerji şirketi Bp ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü.

İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda...

İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda...
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Haber: İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu - Haberler
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