Büyük gürültüyle bir anda oldu bitti! 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı
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Büyük gürültüyle bir anda oldu bitti! 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de tarihi kulelerin yıkılma anı saniye saniye kaydedildi. Staffordshire'da bulunan tarihi Rugeley Elektrik Santrali'ndeki 117 metre yüksekliğe sahip 4 soğutma kulesi, kontrollü şekilde yıkıldı. Kulelerin yıkılma anında büyük bir ses ortaya çıkarken, yıkım saniyeler sürdü.

İngiltere'de Staffordshire'da bulunan tarihi Rugeley Elektrik Santrali'ndeki yıkım anları, izleyenleri heyecanlandırdı. Batı Midlands bölgesinde bulunan Staffordshire'daki tarihi Rugeley Elektrik Santrali'ndeki 4 soğutma kulesi kontrollü şekilde yıkıldı.

5 SANİYE İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Bir saatte 6 milyon galon suyu soğutabilen ve 117 metre yüksekliğe sahip olan kuleler, 5 saniye içinde yerle bir oldu.

YERİNE YENİ PROJE YAPILACAK

Santral, 1950'den 2016'ya kadar kömürden elektrik üretimi gerçekleştirdi. Yıkılan santralin yerinde ise park, bahçe ve dükkanların da içinde bulunduğu 2 bin 300 konutluk yeni bir proje hayata geçirilecek.

Büyük gürültüyle bir anda oldu bitti! 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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