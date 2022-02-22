İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere "10 Numara"dan ayrıldı
AA, Bilal Acar - Güncel
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılışı LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler
Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılışı LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.