İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere "10 Numara"dan ayrıldı - Haberler
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İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere "10 Numara"dan ayrıldı

AA, Bilal Acar - Güncel
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılışı LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan genel görüntüler

Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılışı LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere 10 Numara dan ayrıldı

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere 10 Numara dan ayrıldı

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamak üzere 10 Numara dan ayrıldı

AA / Bilal Acar - Güncel

Avam Kamarası, Başbakanlık, Başbakan, Rusya, Güncel, Haberler

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