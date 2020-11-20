İngiltere Başbakanı Johnson, personele kötü davranan bakana destek verdi, danışmanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti. 2015'te bir çalışan hakarete uğradığı gerekçesiyle intihara kalkışmıştı.

İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'edestek verdi, danışmanı istifa etti. Rapordaki bulguları Johnson tarafından reddedilen Alex Allan, "Patel'in davranışlarının zorbalık olarak tanımlanabileceğini" söyledi.

PATEL KABUL ETTİ

Patel ise "davranışlarıyla geçmişte insanları üzdüğü için" üzgün olduğunu söyledi. İngiltere'de normalde davranış kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen bakanların istifa etmeleri bekleniyor. Geçmişte, kuralları ihlal ettiği sonucuna varılan herhangi bir bakanın görevine devam ettiği bir örnek yok.

JOHNSON, RAPORU AÇIKLAMADI

Bakanlıkta bazı görevlilerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarının ardından Mart'ta başlatılan soruşturma yaz aylarında tamamlanmış ancak Boris Johnson raporu kamuoyuna açıklamamıştı. Yasalar, Başbakanı raporu açıklamaya mecbur kılmıyor.

PATEL'E GÜVEN TAM

Ancak BBC ve bazı başka medya kuruluşlarının raporda Patel'in kurallara aykırı davrandığı tespitinin yer aldığını duyurmasından sonra Başbakanlık'tan bir açıklama yapılarak Başbakan'ın Patel'e "güveninin tam olduğu" belirtildi.

"KORKU ORTAMI"

Soruşturma, Patel'den kötü muamele gördüğünü öne süren üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin şubat sonunda istifa etmesinden sonra başlatılmıştı. Patel'in bakanlıkta bir "korku ortamı" yarattığını söyleyen Philip Rutnam adlı yetkili hükümete dava açmıştı.

Rapor Patel'in İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Çalışma Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma bakanlığı yaptığı dönemleri kapsıyor.

KÖTÜ MUAMELE SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİ

Priti Patel'in Ekim 2015'te Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde hakarete uğradığı söylenen bir çalışanın aşırı dozda ilaç alarak intihara kalkıştığı öne sürülmüştü.

DEVLETTEN TAZMİNAT ALMIŞTI

Bu çalışanın daha sonra devletten 25 bin sterlin tazminat aldığı ortaya çıkmıştı.

BAŞDANIŞMAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

Başbakan'ın başdanışmanı Dominic Cummings ve İletişim Direktörü Lee Cain de geçen hafta istifa etmişti.