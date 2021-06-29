İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?
İngiltere ve Almanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Son 16 maçı, Wembley Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?
EURO2020 son maçlarından biri bugün oynanacak. Merakla beklenen İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere-Almanya Maçı, 29 Haziran Salı günü oynanacak. İngiltere-Almanya Maçı, saat 19:00 başlayacak.
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere ile Almanya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.