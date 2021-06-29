İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

İngiltere ve Almanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Son 16 maçı, Wembley Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?