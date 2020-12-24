İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi

İngiltere'de taksi şoförlüğü yapan Ali Sakallıoğlu, 222 gün ile ülkenin en uzun süre hastanede yatan koronavirüs hastası oldu. "Koronaya en uzun süre direnen kahraman olarak" ilan edilen ve Noel için taburcu edilen 5 çocuk babası Sakallıoğlu, "Üç kez ailemle vedalaşmam istendi' diyerek hâlâ yaşıyor olmasına kendisinin de inanamadığını söyledi.

İngiltere'de tam 222 gündür hastanede olan koronavirüs hastası 56 yaşındaki Türk asıllı Ali Sakallıoğlu taburcu edildi. İngiltere'de taksi şoförlüğü yapan ve mart ayında koronavirüse yakalanan Sakallıoğlu, 222 gün hastanede yatarak ülkenin en uzun süre hastanede yatan korona hastası oldu. Şeker hastası da olan Sakallıoğlu, Lewisham Üniversite Hastanesi'nde solunum cihazına bağlanmıştı. Üç ay komada kalan Sakallıoğlu, felç oldu, akciğeri iflas etti, organ yetmezliği yaşadı ancak pes etmedi. Doktorlar 7 aylık tedavi süresinde üç kez ailesine Sakallıoğlu'nun öleceğini ifade etti.

"KAHRAMAN ONLAR"

Milliyet'in haberine göre ülkede koronavirüse karşı en uzun süre direnen hasta olarak "kahraman" ilan edilen Sakallıoğlu, "Gerçek kahramanlar, orada muhteşem işler yapan hemşireler, doktorlardır. Onlar olmasaydı, hayatta kalamazdım. Hâlâ yaşıyor olmama kendim de inanamıyorum. Bana hayatta kalmamın mucize olacağı söylendi ve 3 defa ailemle vedalaşmam istendi" dedi. Noel tatilinde kız arkadaşı ile birlikte Türkiye'ye gitmeyi planlayan Ali Sakallıoğlu, tekrar taksici olarak işine dönmek için aşı olacağını ve çevresindeki insanları aşı olmak için cesaretlendireceğini kaydetti.

5 ÇOCUĞU 9 TORUNU VAR

Güney Londra'nın Catford bölgesinde 52 yaşındaki hayat arkadaşı Sheena O'Shay ile birlikte yaşayan Sakallıoğlu'nun Ali (38), Şeniz (36), Ayşe (34), Jay (32) ve Yasemin (31) adlarında 5 çocuğu, 9 da torunu bulunuyor. Sakallıoğlu'nun kızlarından Jay Stone, babasını tekrar evde gördüklerine inanamadıklarını belirterek, "Umut güzel bir şey, babamın pes etmeyeceğini biliyorduk ama Noel için eve gelmesi inanılmaz bir durum. Bu isteyebileceğimiz en güzel hediye" diyerek duygularını dile getirdi.