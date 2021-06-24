İngiltere, 6 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı
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İngiltere, 6 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı

İngiltere, 6 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere, korona virüs salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamaları gereğince Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, Moğolistan, Tunus ve Uganda'yı kırmızı listeye aldı.

İngiltere, korona virüs salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamaları gereğince Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, Moğolistan, Tunus ve Uganda'yı kırmızı listeye aldı. Malta, Madeira ve Balear Adaları'nın ise yeşil listeye eklendi.

İngiltere'de hükümet korona virüs kısıtlamaları kapsamında belirlediği uluslararası seyahat koridorlarını bugün güncellendi. Hükümet 6 ülkenin daha kırmızı listeye eklendiğini belirterek, söz konusu ülkelerin Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, Moğolistan, Tunus ve Uganda olduğunu açıkladı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerde 30 Haziran yerel saatle 04: 00'den itibaren kırmızı liste kurallarının geçerli olacağını belirtti. Hükümetin belirlediği kurallar gereğince kırmızı ülkelere seyahat edilmemesi önerilirken, bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolcuların 10 gün boyunca otel karantinasında kalması gerekiyor.

Shapps ayrıca, Malta, Madeira ve Balear Adaları ile bazı Karayip Adaları ve İngiltere'nin bazı denizaşırı bölgelerinin 30 Haziran'dan itibaren yeşil listeye ekleneceğini duyurdu. Shapps, İsrail ve Kudüs'ün ise yeşil listeye eklenmek için incelendiğini belirtti.

İngiltere hükümetinin trafik ışığı sistemiyle belirlediği uluslararası seyahat koridorlarındaki yeşil listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin karantina uygulamaları zorunluluğu bulunmuyor. Sarı listede bulunan ülkelerin ise İngiltere'ye varışlarda kendilerini 10 gün boyunca evlerinde izole etmeleri gerekiyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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