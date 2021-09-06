İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Beykoz PLET) ve İngilizce Yeterlilik Sınavı Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,İngilizce Hazırlık Programına kayıt olduysanız, akademik yıl başında yapacağımız Seviye Belirleme Sınavına (Beykoz-PLET) girmeniz ZORUNLUDUR.

Sevgili Öğrenciler,

İngilizce Hazırlık Programına kayıt olduysanız, akademik yıl başında yapacağımız Seviye Belirleme Sınavına (Beykoz-PLET) girmeniz ZORUNLUDUR. Bu sınav, Hazırlık Yerleşkesinde olacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Programından MUAF OLMAK yani hazırlık programını atlamak için ön koşul, Seviye Belirleme Sınavına (Beykoz-PLET) girmektir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kaynak: Habermetre