İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Beykoz PLET) ve İngilizce Yeterlilik Sınavı Duyurusu
Sevgili Öğrenciler,İngilizce Hazırlık Programına kayıt olduysanız, akademik yıl başında yapacağımız Seviye Belirleme Sınavına (Beykoz-PLET) girmeniz ZORUNLUDUR.
Sevgili Öğrenciler,
İngilizce Hazırlık Programına kayıt olduysanız, akademik yıl başında yapacağımız Seviye Belirleme Sınavına (Beykoz-PLET) girmeniz ZORUNLUDUR. Bu sınav, Hazırlık Yerleşkesinde olacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
İngilizce Hazırlık Programından MUAF OLMAK yani hazırlık programını atlamak için ön koşul, Seviye Belirleme Sınavına (Beykoz-PLET) girmektir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Kaynak: Habermetre