İngilizce Hazırlık Programı Seviye Belirleme Sınavı Hakkında Duyuru (Beykoz -Plet Exam) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngilizce Hazırlık Programı Seviye Belirleme Sınavı Hakkında Duyuru (Beykoz -Plet Exam)

Habermetre - Haberler | Toplum
İngilizce Hazırlık Programı Seviye Belirleme Sınavı Hakkında Duyuru (Beykoz -Plet Exam)

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Beykoz PLET) Nedir?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Beykoz PLET) Nedir?

Hazırlık Programına kayıt yaptırmış öğrencilerin akademik yıl başında girdiği ve İngilizce seviyesinin ölçüldüğü sınavdır. Bu sınav sonucuna göre sınıflar seviyelere ayrılarak programlanır.

Seviye Belirleme Sınavı Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır?

4 Ekim 2021 Pazartesi Günü Saat 10. 00'da, Kavacık Hazırlık Yerleşkesinde yüz yüze yapılacaktır. ONLINE SINAV seçeneği yoktur.

(Özel bir mazeret durumunuz varsa lütfen e-posta yoluyla bize ulaşın. didemavci@beykoz. edu. tr/ yesimkurhan@beykoz. edu. tr)

Sınava Kimler Girmelidir?

Sınava, İngilizce öğrenim görmüş ancak yeterliliği olmayan, A1-A2-B1 gibi seviyelerden birinde olduğunu düşünen ve bunun ölçülmesini isteyen öğrenciler girmelidir. Ayrıca bu sınav, İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI olan BEYKOZ-PROF sınavına girmenin ÖN KOŞULUDUR. İngilizce dil yeterliliğim, hazırlık sınıfını doğrudan geçmeye yeterlidir diye düşünen öğrenciler, önce bu sınava girip en az 30 net yapmalı, ardından Beykoz PROF sınavına girmeye hak kazanmalıdır.

Sınava Girmezsem/ Giremezsem Ne olur?

Sınava gir(e)memiş tüm öğrenciler, A1 (başlangıç) seviyesindeki sınıflara atanır. İngilizce yeterliliklerinin olmadığı varsayılır.

NOT: Hazırlık sınıfına A1 seviyesinden başlayarak devam etmek istiyorum diyen öğrencilerin Beykoz-PLET/ Seviye Belirleme Sınavına girmesine gerek yoktur.

Sınava Gelirken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sağlıklı bir süreç yönetebilmek için öncelikle öğrencilerimizin aşılı olmasını bekliyoruz. Aşısız öğrencilerimizden PCR Test sonucu istenecektir. Bina içerisinde maske zorunluluğu vardır (sınav öncesi ve sınav boyunca). Öğrenci numarası (kimlik kartı veya kayıtta verilen Öğrenci Numarası bilgisi) Nüfus Cüzdanı (Kimlik Kartı) Kurşun kalem ve silgi Sınav Ne Kadar Sürecek?

Sınav 2 saat sürecektir. Çoktan seçmeli sorular ve Writing Part vardır. Ancak sınavı erken bitiren öğrenciler ilk 30 dk sonunda salondan çıkabilecektir.

Sınav Sonucuna Nasıl Ulaşacağım?

Sınav sonucu OIS Öğrenci Bilgilendirme Platformu üzerinden yapılacaktır. (5 Ekim 2021 Salı Günü Saat 17. 00'den sonra)

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Murat Kurum Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Göksel Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Cristiano Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngilizce Hazırlık Programı Seviye Belirleme Sınavı Hakkında Duyuru (Beykoz -Plet Exam) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 20:24:57. #1.11#