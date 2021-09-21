İngilizce Hazırlık Programı Seviye Belirleme Sınavı Hakkında Duyuru (Beykoz -Plet Exam)

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Beykoz PLET) Nedir?

Hazırlık Programına kayıt yaptırmış öğrencilerin akademik yıl başında girdiği ve İngilizce seviyesinin ölçüldüğü sınavdır. Bu sınav sonucuna göre sınıflar seviyelere ayrılarak programlanır.

Seviye Belirleme Sınavı Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır?

4 Ekim 2021 Pazartesi Günü Saat 10. 00'da, Kavacık Hazırlık Yerleşkesinde yüz yüze yapılacaktır. ONLINE SINAV seçeneği yoktur.

(Özel bir mazeret durumunuz varsa lütfen e-posta yoluyla bize ulaşın. didemavci@beykoz. edu. tr/ yesimkurhan@beykoz. edu. tr)

Sınava Kimler Girmelidir?

Sınava, İngilizce öğrenim görmüş ancak yeterliliği olmayan, A1-A2-B1 gibi seviyelerden birinde olduğunu düşünen ve bunun ölçülmesini isteyen öğrenciler girmelidir. Ayrıca bu sınav, İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI olan BEYKOZ-PROF sınavına girmenin ÖN KOŞULUDUR. İngilizce dil yeterliliğim, hazırlık sınıfını doğrudan geçmeye yeterlidir diye düşünen öğrenciler, önce bu sınava girip en az 30 net yapmalı, ardından Beykoz PROF sınavına girmeye hak kazanmalıdır.

Sınava Girmezsem/ Giremezsem Ne olur?

Sınava gir(e)memiş tüm öğrenciler, A1 (başlangıç) seviyesindeki sınıflara atanır. İngilizce yeterliliklerinin olmadığı varsayılır.

NOT: Hazırlık sınıfına A1 seviyesinden başlayarak devam etmek istiyorum diyen öğrencilerin Beykoz-PLET/ Seviye Belirleme Sınavına girmesine gerek yoktur.

Sınava Gelirken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sağlıklı bir süreç yönetebilmek için öncelikle öğrencilerimizin aşılı olmasını bekliyoruz. Aşısız öğrencilerimizden PCR Test sonucu istenecektir. Bina içerisinde maske zorunluluğu vardır (sınav öncesi ve sınav boyunca). Öğrenci numarası (kimlik kartı veya kayıtta verilen Öğrenci Numarası bilgisi) Nüfus Cüzdanı (Kimlik Kartı) Kurşun kalem ve silgi Sınav Ne Kadar Sürecek?

Sınav 2 saat sürecektir. Çoktan seçmeli sorular ve Writing Part vardır. Ancak sınavı erken bitiren öğrenciler ilk 30 dk sonunda salondan çıkabilecektir.

Sınav Sonucuna Nasıl Ulaşacağım?

Sınav sonucu OIS Öğrenci Bilgilendirme Platformu üzerinden yapılacaktır. (5 Ekim 2021 Salı Günü Saat 17. 00'den sonra)

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