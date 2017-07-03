İngiliz Televizyon Yıldızı Kıyafetini Düzeltirken Göğüsleri Dışarı Fırladı

Love Island programı ile yıldızı parlayan Jessica Shears, aynı programda oynayan arkadaşı Mike Thalassitis ile birlikte stüdyoya geldi.

GÖĞÜSLERİ DIŞARI FIRLADI

Jessica binanın dışında altına sütyen giymediği beyaz ince gömleğini düzeltmek istedi.

Ancak gömleğini düzeltirken yanlışlıkla gögüsleri dışarı fırladı.

KAMERALARI FARK EDİNCE GÜLÜMSEDİ

Kameraların kendisini görüntülediğini fark eden Jessica, hemen elleri ile göğüslerini kapatıp kameralara gülümsemeye devam etti.