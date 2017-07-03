İngiliz Televizyon Yıldızı Kıyafetini Düzeltirken Göğüsleri Dışarı Fırladı
İngiltere'de yayınlanan Love Island programının yıldızı, stüdyoda kısa olan elbisesini düzelttiği sırada gögüsleri dışarı fırladı.
Love Island programı ile yıldızı parlayan Jessica Shears, aynı programda oynayan arkadaşı Mike Thalassitis ile birlikte stüdyoya geldi.
GÖĞÜSLERİ DIŞARI FIRLADI
Jessica binanın dışında altına sütyen giymediği beyaz ince gömleğini düzeltmek istedi.
Ancak gömleğini düzeltirken yanlışlıkla gögüsleri dışarı fırladı.
KAMERALARI FARK EDİNCE GÜLÜMSEDİ
Kameraların kendisini görüntülediğini fark eden Jessica, hemen elleri ile göğüslerini kapatıp kameralara gülümsemeye devam etti.