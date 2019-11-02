İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi

02.11.2019 09:02

41 yaşındaki İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, yine tartışma yaratacak bir harekete imza attı. Ünlü yıldız Halloween kutlamaları kapsamında caddede sütyensiz gezerek estetik yaptığı yeni göğüslerini herkese gösterdi.

SOKAKLARDA SÜTYENSİZ GEZDİ

Altına sütyen giymediği elbisesi üzerine boynuz takan Beş çocuk annesi olan Katie, arkadaşları ile buluşmadan öncelüks bir arabanın önünde durarak poz verdi.

BORIS JOHNSON'A GÖĞÜSLERİNİ GÖSTERMİŞTİ

İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, özel bir davette Osmanlı torunu olarak bilinen İngiltere Belediye Başkanı Boris Johnson'a göğüslerini çıkarıp sallamış, Price, bu hareketinden sonra ülke gündemine oturmuştu.