İngiliz şov yıldızı Mel B, köpeğiyle duş alırken çektiği videosunu paylaştı

01.09.2019 16:03

Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan İngiliz televizyon yıldızı Mel B, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

KÖPEĞİ İLE DUŞ ALIRKEN ÇEKTİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI

Zamanın bir çocuğunu yakında piyasaya çıkaracağı kitapüzerine geçiren İngiliz şarkıcı ve televizyon karakteri 44 yaşındaki Mel B, bu hafta yapacağı şov öncesi banyoda köpeği ileduş alırken çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlayarak hayranlarının aklını başından aldı.

DÜZGÜN FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Cesur paylaşımları ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Mel B "Bu akşamki gösterigösteri için Cooki'ye duşa aldırıyorum" başlığı ile paylaştı.

"KİM KÖPEĞİ İLE DUŞ ALIR"

Hayranlarının bir kısmı, paylaşımı beğenip iltifat ederken bazı hayranlar ise, "Kim köpeği ile duş alır" yorumu yaparken sunucunun şov biletlerinin pahalı olmasından dolayı tepki gösterdiler.