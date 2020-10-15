İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti

15.10.2020 08:14 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:25
İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti

İngiltere'nin aşı adayı programının başındaki isim Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, normalleşmenin zaman alacağını belirterek, "Yüz maskelerine ve sosyal mesafeye temmuz ayına kadar ihtiyaç duyulacak" dedi.

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirtti. Andrew Pollard, aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.

AŞININ EN ZOR KISMI LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Prof Pollard, "En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak" dedi. Aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade eden Profesör, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti. Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.

İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti

İlgili Haberler

İngiliz aşı adayının patronu: Hayat Temmuz 2021'e kadar normale dönmeyecek
İngiliz aşı adayının patronu: Hayat Temmuz 2021'e kadar normale dönmeyecek
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi
Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Ekim Milli Kadir Şeker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 08:25:45. #1.14#
title