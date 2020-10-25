İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL Çin vazosunu ele geçirdi
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İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL Çin vazosunu ele geçirdi

25.10.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:15
İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL Çin vazosunu ele geçirdi

İngiltere'de polis, İsviçre'den yaklaşık 1 yıl önce çalınan ve 2,5 milyon İngiliz poundu (Yaklaşık 26 milyon TL) değerindeki ünlü Çin hanedanı Ming'e ait vazoyu ele geçirdi.

İngiltere'nin güneyinde Charlton kentinde sahte para soruşturması sırasında ele geçirilen 15'inci yüzyıl Ming vazosu, geçen Haziran ayında İsviçre'deki bir koleksiyondan bir organize suç grubu tarafından çalınmıştı. Vazo, Londra'nın güneyinde Charlton'da bir baskın sırasında ve sahte para ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak bulundu.

"ÖLÇÜLEMEZ BİR KÜLTÜREL DEĞERE SAHİPTİR"

Polis yaptığı açıklamada "Bu vazo yaklaşık 2,5 milyon sterlin (Yaklaşık 26 milyon TL) değerindedir, benzersizdir ve bu nedenle ölçülemez kültürel değere sahiptir. Zamanı gelince ülkesine geri gönderilecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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