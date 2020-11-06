İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak
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İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak

06.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:50

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Putin'in parkinson hastalığı nedeniyle ocak ayında görevi bırakacağını iddia etti. Putin'in 2012'den beri bu hastalığın pençesinde olduğu öne sürüldü.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (68) ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR OLMAK İÇİN KOLLARI SIVADI İDDİASI

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için hazırlanan yasa tasarısının hızlandırıldığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının "Rusya'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.

PARKINSON NEDİR?

Parkinson, beyinde dopamin adı verilen beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur.

İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak
Haber Yorumları (8)
PUTİN: Dünya lideri gel bizi yönet . .
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ATALI: Tam bir yılan istihbaratçıdır bu adam iki yüzlü tilki.
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ALİ ARSLAN: Bizimkiler hepten gitmiş hangisi sağlamki ama adamlar ülkeyi değil kendilerini ve yandaşlarını düşünüyor.O yüzden bırakmıyorlar koltuğu.
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