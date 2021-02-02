İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada (2)
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İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada (2)

02.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:23
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada (2)

'GECE UYANIP KAMERAYA BAKTIK'Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen, Sivas'ın Gemerek ilçesinde de hissedilen 4.6'lık depremde tepki veren ahırdaki hayvanların sahibi Ebubekir Yıldırım, "Saat 03.00 gibi sese uyandık.

'GECE UYANIP KAMERAYA BAKTIK'

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen, Sivas'ın Gemerek ilçesinde de hissedilen 4.6'lık depremde tepki veren ahırdaki hayvanların sahibi Ebubekir Yıldırım, "Saat 03.00 gibi sese uyandık. Depremi hissettiğimiz için uyandık. Kalkıp bilgisayardan kameraya baktık. Baktığımızda deprem olduğunu gördük. Yaklaşık 1 saat boyunca uyumadan bekledik. Etrafı kontrol ettik. Daha sonra yeniden uyuduk" dedi.

Yıldırım, hayvanlarının iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.VALİDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üstü Kayseri Sarıoğlan ilçesi olan 4,6 şiddetinde bir deprem yaşanmış, Gemerek ilçemizde de yoğun olarak hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Rabbim, güzel ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" diyerek, bölgede sıkıntı olmadığını duyurdu.


İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada (2)
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada (2)
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada (2)
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN

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