İnegöl'deki kazada hayatını kaybeden muhtarın cenazesi toprağa verildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Münür Muyan'ın (51) cenazesi defnedildi.
12.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Münür Muyan'ın (51) cenazesi defnedildi.
Sarıpınar'da dün kırsal alanda 1,5 metrelik şarampole devrilen traktörün altında kalarak ölen Muyan'ın cenazesi, mahalleye getirildi.
Muhtarın naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA