İnegöl Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Yaptı

07.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:59

İnegöl Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı bugün 14.30'da Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın İstanbul'daki kentsel dönüşüm toplantısına katılmasından dolayı meclis toplantısını Meclis Başkan Vekili Ahmet Kara yönetti.

34 üyenin hazır bulunduğu meclis toplantısında, 14 gündem maddesi masaya yatırıldı. Gündem maddeleri arasında İshakpaşa Camisi için bu bölgede yapılacak abdesthaneler de yer aldı. Başkan Vekili Ahmet Kara, "İshakpaşa bizim merkezimiz. Buraya Bakanlar da geliyor Valiler de geliyor. Başkanımın da hayaliydi. 2 yıldır bununla ilgili uğraşıyoruz. Son noktayı koyuyoruz. Oraya abdesthane ve tuvaletler yapacağız" dedi. Abdesthane ve tuvaletlerin yapılmasına ilişkin düzenleme hakkındaki madde oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Bültenler