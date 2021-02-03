İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı
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İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

03.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:25

Adıyaman'da midesinde metan gazı biriken ineğin gazı hortumla çekilerek yakıldı. Yakılan gazın görüntüsü doğalgazı andırdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akyazı köyünde meydana gelen olayda Erdal İbiş isimli vatandaşın doğum yapan ineğinin karın şişkinliği ve nefes alamama şikayeti üzerine Veteriner Hekim Şahin Yıldız'a bilgi verildi.

İNEĞİN MİDESİNE HORTUM YERLEŞTİRİLDİ

Köye gelen Şahin Yıldız iineğin gazının olduğunu belirleyince, ağızdan ineğin midesine hortum yerleştirildi. İneğin midesinde sıkışan metan gazı hortum yardımıyla dışarı yakılarak çıkartıldı. Çakmak ile yakılan gaz, doğalgazı andırdı.

İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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