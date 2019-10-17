İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan'a ziyaret

17.10.2019 15:04

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, yeni atanan İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Anıl Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Orhan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Süleyman Kılıçarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Seher Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Erdal Tuçer de hazır bulundu.

Başkan Özay, ziyaretin sonunda Başhekim Orhan'a İstiklal Madalyası rölyefi hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Orhan da ziyaret nedeniyle Belediye Başkanı Özay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA