İnebolu'da "İstiklal Yolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

08.10.2019 12:30

İnebolu Belediyesi, Ankara Ortaoyuncuları Tiyatrosu'nun sunduğu "İstiklal Yolu" adlı tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve İstiklal Yolu'nda cepheye kağnılarla silah ve cephane taşınması canlandırıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, tiyatro gösterisinin ardından yaptığı konuşmada, gönül belediyeciliği anlayışıyla göreve geldiklerini söyledi.

Tiyatro gösterisinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Özay, "İnşallah bundan sonra da sosyal aktivitelerimiz devam edecek. Çocuklarımızı da peyderpey bu sosyal aktivitelerin içine katacağız. Biz İnebolu Belediyesi olarak elimizdeki imkanları sizler için harcayacağız." dedi.

Tiyatro oyununda anlatılan İstiklal Yolu'nun İnebolu'dan başladığına işaret eden Başkan Özay, oyunu sahneleyen ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA