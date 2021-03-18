Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçı gerçekleşecek. Peki, Indiana Pacers - Brooklyn Nets hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

INDİANA PACERS - BROOKLYN NETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçı, Indianapolis'da Bankers Life Fieldhouse'da oynanacak. Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçı, NBA TV HD , Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

INDİANA PACERS - BROOKLYN NETS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.