İncirli Meydanı Yıldırım'a yakıştı

BURSA - Yıldırım Belediyesi, kent kimliğini ön plana çıkarıp, vatandaşlara konforlu ve ferah yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından, Hacıseyfettin Mahallesi'ne kazandırılan İncirli Meydanı'nın açılışı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, Hacıseyfettin Mahallesi sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Yeşil alan, dinlenme alanları ve oturma banklarının bulunduğu 610 metrekarelik meydanda, doğal malzemeler kullanılarak, modern çizgiler zeminle buluştu. İncirli Meydanı'nın Yıldırımlıların nefes alacağı bir sosyal yaşam alanı olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılan bu tür hizmetlerin Yıldırım'ın marka değerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

İncirli Meydanı Yıldırım'a değer katacak

Vatandaşların yaşamına değer katan yeni bir hizmeti Yıldırım'a kazandırdığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz 2,5 yıllık zaman dilimi içerisinde çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve Yıldırım için çalıştık. Yine vatandaşlarımızdan aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız hizmetlerin bir yenisini olan 'İncirli Meydanı'nı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. İncirli Meydanı her ne kadar Hacıseyfettin Mahallemizin sınırları içerisinde yer alsa da yakın mahallelerimizden de birçok insanımızı kucaklayacak. Dinlenme alanları, bankları ve yeşil alanlarıyla Yıldırım'a değer katacak İncirli Meydanı, hemşehrilerimizin nefes alabileceği bir sosyal yaşam alanı olacak. İlçemizin tarihi dokusuna uygun olarak hayata geçirdiğimiz İncirli Meydanı projemizin tüm Yıldırımlılara hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte yeni bir Yıldırım'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

İncirli Meydanı'nın bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, "Kent kimliğinin ön plana çıkarılıp, vatandaşların konforlu bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapan Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan Hacıseyfettin Mahallesi Muhtarı Neşe Gülyurt, "İncirli Meydanı Yıldırım'a hayırlı olsun. Böylesi bir hizmeti mahallemize kazandırdığı için Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın, protokolün ve mahalle sakinlerinin kurdele kesimiyle sona erdi.