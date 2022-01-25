İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ünsal, yeniden seçildi
İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faruk Ünsal, seçimde güven tazeledi.
İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faruk Ünsal, seçimde güven tazeledi.
İncesi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 23. Olağan Genel Kurul yoğun katılımla gerçekleştirildi.
İki ayrı listeyle girilen seçimde mevcut başkan Ünsal ile Emin Hasta yarıştı.
Geçerli 286 oyun 201'ini alan Ünsal yeniden başkanlığa seçilirken, Hasta ise 85 oy aldı.
AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri